сумма числителя и знаменателя правильной дроби равна 13.Если к числителю и знаменателю прибавить6,то получится дробь 2/3.Найдите первоночальную дробь.
Алгебра
сумма числителя и знаменателя правильной дроби равна 13.Если к числителю и знаменателю прибавить6,то получится дробь 2/3.Найдите первоночальную дробь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть числитель начальной дроби равен х, тогда знаменатель 13-х. Мы получаем систему уравнений х+6=2у и 13-х+6=3у. Отсюда х=4, следовательно искомая дробь 4/9.
Гость:
x+y=13 (y+6)\(x+6)=2/3 x=13-y (13-x+6)*2=3*(x+6) 5x=20 x=4 y=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной коробке было 6 карандашей,а в другой 12 карандашей.Катя взяла 5 карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?Реши задачу тре...