кусок сплава меди и цинка массой в 36кг содержит 45% меди. Какую массу меди нужно добавить к этому куску, чтобы полученный сплав содержал 60% меди?

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Т.к меди 45 % найдём сколько это по массе 36*0,45=16,2 кг масса меди Тогда цинка 19,8 кг это 55% . Количество цинка не меняется при добавлении меди , но изменится его процентное содержание. Если меди будет 60% , то цинка 40% а это 19,8 кг Составим пропорцию 19,8/х=40/100 х=1980/40=49,5 Т.е масса сплава станет 49,5 кг а это отличается от 36 на 13,5 кг. Значит меди надо 13,5 кг.