показать, что линия y=e^xsin(пи*x/6) касается линии y=e^x в точке x=3
Математика
показать, что линия y=e^xsin(пи*x/6) касается линии y=e^x в точке x=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не признаешь ответ лучшим больше решать не буду. У=е^xsinпих\6 при х=3 будет у= е^3sin3пи\6= e^3sinпи\2= е^3 / Берём вторую функцию у=е^3 Т.е. прих=3 у кривых одна точка (3 е^3)
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