периметр прямоугольника равен 20 см,а сумма площадей квадратов , построенных на его сторонах,равна104 см в квадрате.найдите стороны прямоугольника
Алгебра
периметр прямоугольника равен 20 см,а сумма площадей квадратов , построенных на его сторонах,равна104 см в квадрате.найдите стороны прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=104/2=52 S=a^2=52 a=7.2 P=(a+b)/2 20=(7.2+b)/2 7.2+b=10 b=2.8
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