периметр прямоугольника равен 20 см,а сумма площадей квадратов , построенных на его сторонах,равна104 см в квадрате.найдите стороны прямоугольника

Алгебра

периметр прямоугольника равен 20 см,а сумма площадей квадратов , построенных на его сторонах,равна104 см в квадрате.найдите стороны прямоугольника

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