мяч массой 0.5кг после удара , длящегося 0.02 с, приобретаем скорость 10м\с. Найдите силу удара.
Физика
мяч массой 0.5кг после удара , длящегося 0.02 с, приобретаем скорость 10м\с. Найдите силу удара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2ому закону Ньютона F=mv/t=0.5*10/0.02=250 Н
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