место впадения реки в другой водоём
Українська література
место впадения реки в другой водоём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
место впадения реки в другой водоём называется устье
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