Шар массой 10 кг движется со скоростью 10м/с. Чему равен импульс шара и его кинетическая энергия?

Физика

Шар массой 10 кг движется со скоростью 10м/с. Чему равен импульс шара и его кинетическая энергия?

Автор: Гость