Шар массой 10 кг движется со скоростью 10м/с. Чему равен импульс шара и его кинетическая энергия?
Физика
Шар массой 10 кг движется со скоростью 10м/с. Чему равен импульс шара и его кинетическая энергия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия равна Е=mv^2/2=500 Дж. Импульс равен p=mv=100 кг*м/с^2
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