За первый год было построено 8/27 дороги от кохоза к шоссе, за следующий год построили 4/9 дороги, а за третий год-остальные 5 1/4 км. какой длины дорога?

Математика

За первый год было построено 8/27 дороги от кохоза к шоссе, за следующий год построили 4/9 дороги, а за третий год-остальные 5 1/4 км. какой длины дорога?

Автор: Гость