За первый год было построено 8/27 дороги от кохоза к шоссе, за следующий год построили 4/9 дороги, а за третий год-остальные 5 1/4 км. какой длины дорога?
Математика
За первый год было построено 8/27 дороги от кохоза к шоссе, за следующий год построили 4/9 дороги, а за третий год-остальные 5 1/4 км. какой длины дорога?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27/27 вся дорога 27/27-8/27-4/9=19/27-12/27=7/27 7/27 это 5 1/4=5,25 5,25*27/7=20,25 длинa дороги
Гость:
Пусть длинна всей дороги х км, тогда за первый год было построено 8/27 * х, а за второй 4/9 * х.Тогда за третий х - 8/27 * х - 4/9 *х = 5 1/4; х - 8/27 * х - 12/27 *х =21/4; 7/27 *х = 21/4; х = 21/4 : 7/27; х = 21/4 * 27/7; х = 81/4; х = 20 1/4 или 20,25 км
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