При охлаждении одноатомного идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул уменьшилась в 2 раза. При этом абсолютная температура газа... скажите ответ и решение))
Физика
При охлаждении одноатомного идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул уменьшилась в 2 раза. При этом абсолютная температура газа... скажите ответ и решение))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре. Е = 3/2kT. абсолютная температура Т тоже уменьшилась в 2 раза.
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