в первую смену столовую посетили7/12рабочих цеха.а во вторую смену оставшиеся 45 человек. сколько человек работает в цехе?

Математика
в первую смену столовую посетили7/12рабочих цеха.а во вторую смену оставшиеся 45 человек. сколько человек работает в цехе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/12-7/12=5/12 - 45 человек, а 12/12 - 45/5*12=108 - все люди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
если к числу приписать справа 3, оно увеличится на 777. Найти число.
Ответить
Алгебра
2tg5x+√2=0
Ответить
Физика
Шар массой 10 кг движется со скоростью 10м/с. Чему равен импульс шара и его кинетическая энергия?
Ответить
Математика
За первый год было построено 8/27 дороги от кохоза к шоссе, за следующий год построили 4/9 дороги, а за третий год-остальные 5 1/4 км. какой длины ...
Ответить
Физика
На сколько удлинится рыболовная леска жесткость 200Н/м при поднятии вертикольно вверх рыбы массой 200г
Ответить