в первую смену столовую посетили7/12рабочих цеха.а во вторую смену оставшиеся 45 человек. сколько человек работает в цехе?

Математика

в первую смену столовую посетили7/12рабочих цеха.а во вторую смену оставшиеся 45 человек. сколько человек работает в цехе?

Автор: Гость