в первую смену столовую посетили7/12рабочих цеха.а во вторую смену оставшиеся 45 человек. сколько человек работает в цехе?
Математика
в первую смену столовую посетили7/12рабочих цеха.а во вторую смену оставшиеся 45 человек. сколько человек работает в цехе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/12-7/12=5/12 - 45 человек, а 12/12 - 45/5*12=108 - все люди
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