калеса автомобиля имеют диаметр65см.он движется с такой скоростью,что колеса делают 6 оборотов в секунду.найдите скорость автомобиля в километрах в час.ответ округлите до десятых
Математика
калеса автомобиля имеют диаметр65см.он движется с такой скоростью,что колеса делают 6 оборотов в секунду.найдите скорость автомобиля в километрах в час.ответ округлите до десятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача решается физически: Период обращения T равен 1/6 секунд. По формуле вращательного движения V=2R*pi/T=0.65*3.14*6=12.285 м/с. Переводим в км/ч V= 44.226 км/ч
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