калеса автомобиля имеют диаметр65см.он движется с такой скоростью,что колеса делают 6 оборотов в секунду.найдите скорость автомобиля в километрах в час.ответ округлите до десятых

Математика

калеса автомобиля имеют диаметр65см.он движется с такой скоростью,что колеса делают 6 оборотов в секунду.найдите скорость автомобиля в километрах в час.ответ округлите до десятых

Автор: Гость