Даны вершины треугольника: А (-3;0), В (9;9), С(7;-5) Найти уравнения сторон АВ и АС и их угловые коэффициенты.

Алгебра

Даны вершины треугольника: А (-3;0), В (9;9), С(7;-5) Найти уравнения сторон АВ и АС и их угловые коэффициенты.

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