Даны вершины треугольника: А (-3;0), В (9;9), С(7;-5) Найти уравнения сторон АВ и АС и их угловые коэффициенты.
Алгебра
Даны вершины треугольника: А (-3;0), В (9;9), С(7;-5) Найти уравнения сторон АВ и АС и их угловые коэффициенты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сставим уравнение прямой АВ ( х+3)\(9+3)= у-0\ (+9-0) Получим (х+3)\12=у\9 9х+27=12у у=3х\4+9\4 Угловой коэффициент 3\4. АС (х+3)\(7+3)=(у-0)\(-5-0) получим (х+3)\10=у\(-5) у=-х\2-3\2 Угловой коэффициент (-1\2)
Гость:
АВ= ( х+3)\(9+3)= у-0\ (+9-0)тогда получим (х+3)\12=у\9 9х+27=12у у=3х\4+9\4 Угловой коэффициент 3\4. АС =(х+3)\(7+3)=(у-0)\(-5-0)тогда получим (х+3)\10=у\(-5) у=-х\2-3\2 Угловой коэффициент (-1\2)
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