Как правильно записывать дано задач по математике за 2 класс
Математика
Как правильно записывать дано задач по математике за 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно сначала прочитать условие задачи и исходя из условий написать что дано, обозначая что надо найти.обычно во 2 классе нетрудно записать дано
Гость:
надо записать условие,обязательно обозначить вопрос!в условии надо обозначить числа которые даны! после решений записать ответ!
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