Деду, сыну и внуку на троих 100 лет. Сыну и внуку на двоих 45 лет. Внук на 25 лет младше сына. Сколько лет каждому?

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Составим 3 равенства по условию , обозначив кратко Д В С. Д+С+В=100 С+В=45 С_В=25. Сложим последние два равенства и получим С=35 лет Найдём сколько внуку 35-В=25 В=10 лет Найдём сколько лет деду Д+35+10=100 Д=100-10-35=55 лет.