Не выполняя построений,найдите координаты точек пересечения параболы y=x^2+2x-1 и прямой y=x-1

Алгебра
Не выполняя построений,найдите координаты точек пересечения параболы y=x^2+2x-1 и прямой y=x-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравниваем правые части уравнений параболы и прямой: х²+2х-1=х-1; х²+х=0 х(х+1)=0 х₁=0        или    х+1=0                          х₂=-1 у₁=х-1=0-1=-1    у₂=х-1=-1-1=-2 О т в е т. (0;-1) и (-1;-2)
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