Тележка массой 50 кг движется по гладкой горизонтальной плоскости. Мальчик массой 50 кг нагоняет тележку со скоростью 2 м/с относительно Земли. После того, как мальчик запрыгнул в тележку, тележка движется со скоростью 1,5 м/с....

Физика

Тележка массой 50 кг движется по гладкой горизонтальной плоскости. Мальчик массой 50 кг нагоняет тележку со скоростью 2 м/с относительно Земли. После того, как мальчик запрыгнул в тележку, тележка движется со скоростью 1,5 м/с. Чему была равна первоначальная скорость тележки относительно Земли?

Автор: Гость