Тележка массой 50 кг движется по гладкой горизонтальной плоскости. Мальчик массой 50 кг нагоняет тележку со скоростью 2 м/с относительно Земли. После того, как мальчик запрыгнул в тележку, тележка движется со скоростью 1,5 м/с....
Физика
Тележка массой 50 кг движется по гладкой горизонтальной плоскости. Мальчик массой 50 кг нагоняет тележку со скоростью 2 м/с относительно Земли. После того, как мальчик запрыгнул в тележку, тележка движется со скоростью 1,5 м/с. Чему была равна первоначальная скорость тележки относительно Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по закону сохранения импульса m1 * v1 + m2 * v2 = (m1 + m2) * v3; v1 = x - первоначальная скорость тележки, v2 - скорость мальчика, v3 - скорость тележки вместе с мальчиком. 50кг * х + 50кг * 2м/с = 100кг * 1,5м/с; 50 * х = 150 - 100; х = 1м/с; ответ: первоначальная скорость тележки 1м/с.
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