Две машины одновременно отправились из одного пункта в одном направлении. Скорость первой машины 80 км/ч,а скорость второй 60 км/ч. Определите расстояние между машинами через 4 ч после начала движения

Математика

Две машины одновременно отправились из одного пункта в одном направлении. Скорость первой машины 80 км/ч,а скорость второй 60 км/ч. Определите расстояние между машинами через 4 ч после начала движения

Автор: Гость