Две машины одновременно отправились из одного пункта в одном направлении. Скорость первой машины 80 км/ч,а скорость второй 60 км/ч. Определите расстояние между машинами через 4 ч после начала движения
Математика
Две машины одновременно отправились из одного пункта в одном направлении. Скорость первой машины 80 км/ч,а скорость второй 60 км/ч. Определите расстояние между машинами через 4 ч после начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 4 часа первая машина проедет 80*4=320 км Вторая машина проедет 60*4= 240 км. Расстояние между ними 320-240=80 км. "2 способ: Найдём разность скоростей 80-60=20 км\час это скорость удаления. 4*20=80 км расстояние.
Гость:
80*4=320км 60*4=240км 320-240=80км
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