в колледже для прведения письменного вступительного экзамена по математике было заготовлено 400 листов бумаги. но на экзаменах по предыдущим предметам отсеялось 20 человек, поэтому каждому абитуриенту смогли дать на 1 лист бума...
Алгебра
в колледже для прведения письменного вступительного экзамена по математике было заготовлено 400 листов бумаги. но на экзаменах по предыдущим предметам отсеялось 20 человек, поэтому каждому абитуриенту смогли дать на 1 лист бумаги больше, чем предпологалось. сколько человек сдавало экзамены по математике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть должны решать х человек . Т.к. 20 отсеялось то осталось х-20. По условию составим уравнение 400\х+1=400\х-20. Упростим уравнение . Общий знаменатель х( х-20) получаем 400х-8000+x^2-20х -400х=0 Получили x^2-20х-8000=0 Решаем как приведённое квадратное х=-80 и х=100 Значит предполагалось 100чел.
Гость:
400:100процентов и умножаем на 20 =80(листов бумаги на 20 человек)тогда чтобы узнать сколько человек сдавало экзамены по математике надо (400-80):4=80 ответ :80 человек
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