в колледже для прведения письменного вступительного экзамена по математике было заготовлено 400 листов бумаги. но на экзаменах по предыдущим предметам отсеялось 20 человек, поэтому каждому абитуриенту смогли дать на 1 лист бума...

Алгебра

в колледже для прведения письменного вступительного экзамена по математике было заготовлено 400 листов бумаги. но на экзаменах по предыдущим предметам отсеялось 20 человек, поэтому каждому абитуриенту смогли дать на 1 лист бумаги больше, чем предпологалось. сколько человек сдавало экзамены по математике?

Автор: Гость