в первом зрительном зале 350 мест, а во втором - 480. во втором зале на 5 рядов меньше, чем в первом, но в каждом ряду на 10 мест больше, чем в каждом ряду первого зала. сколько мест в ряду в каждом зале?
Алгебра
в первом зрительном зале 350 мест, а во втором - 480. во втором зале на 5 рядов меньше, чем в первом, но в каждом ряду на 10 мест больше, чем в каждом ряду первого зала. сколько мест в ряду в каждом зале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x места, y ряды x*y=350 (x+10)(y-5)=480 x=350/y 10y-1750/y=180 y-175/y-18=0 y^2-18y-175=0 D=1024 y1=-7 y2=25 рядов в 1м зале 350/25=14 мест в ряду 14+10=24 мест в ряду 2го зала 25-5=20 рядов проверим 24*20=480
Гость:
Пусть х рядов в первом зале, Тогда мест в ряду 350\х. Во втором зале х-5 рядов. Тогда мест в ряду 480\х-5 составим уравнение 480\х-5=350\х +10 Решаем уравнение . Общий знаменатель (х-5)х получим 480х=350х-1750 +10x^2-50х 10x^2-180х -1750=0 x^2 -18х -175=0 Его корни 25 и -7 . Значит рядов в первом зале 25 а во втором 20 В ряду первого зала 350\25=14 мест а в ряду второго зала 480\20=24 места.
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