в первом зрительном зале 350 мест, а во втором - 480. во втором зале на 5 рядов меньше, чем в первом, но в каждом ряду на 10 мест больше, чем в каждом ряду первого зала. сколько мест в ряду в каждом зале?

Алгебра

в первом зрительном зале 350 мест, а во втором - 480. во втором зале на 5 рядов меньше, чем в первом, но в каждом ряду на 10 мест больше, чем в каждом ряду первого зала. сколько мест в ряду в каждом зале?

Автор: Гость