Сплав состоит из меди, олова и цинка. Масса меди составляет 60 % от массы олова, а масса цинка - 20 % от массы олова. Какая масса сплава, если в нём меди на 300 г больше, чем цинка?

Математика

Сплав состоит из меди, олова и цинка. Масса меди составляет 60 % от массы олова, а масса цинка - 20 % от массы олова. Какая масса сплава, если в нём меди на 300 г больше, чем цинка?

Автор: Гость