Сплав состоит из меди, олова и цинка. Масса меди составляет 60 % от массы олова, а масса цинка - 20 % от массы олова. Какая масса сплава, если в нём меди на 300 г больше, чем цинка?
Математика
Сплав состоит из меди, олова и цинка. Масса меди составляет 60 % от массы олова, а масса цинка - 20 % от массы олова. Какая масса сплава, если в нём меди на 300 г больше, чем цинка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса олова х кг, тогда масса цинка 0,2х г, а масса меди 0,6х г. Так как меди на 300 г больше, чем цинка, то 0,6х - 0,2х = 300; 0,4х = 300; х = 750 (г) масса олова. Масса сплава х + 0,6х +0,2х = 1,8х = 1,8 * 750 = 1350 грамм
Гость:
0,6х - 0,2х = 300 0,4х = 300 х = 750 олово х + 0,6х +0,2х = 1,8х 1,8 * 750 = 1350
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