Что изучает физическая география России?
Українська література
Что изучает физическая география России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
система естественных географических наук, комплексно изучающих природную составляющую географической оболочки Земли в целом и ее структурные части - природные территориальные и акваториальные комплексы всех рангов.
Гость:
Она изучает природу России.Потому что "физис" это означает природа.
Гость:
комплексные исследования природы,природные процессы,проблемы воздействия человека на природную среду и рациональное природопользование (россии)
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