Найти площадь фигуры ограниченную линиями y=x/ (x-3); y=x; x=-2
Алгебра
Найти площадь фигуры ограниченную линиями y=x/ (x-3); y=x; x=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделим целую часть у=1+3\х-3 и построим график . Графиком будет гипербола с асимптотами х=3 вертикальной и у=1 горизонтальной Затем построим у=х это биссектриса первого и третьего координатных углов и третий график х=-2. Фигура будет ограничена двумя графиками у=х\х-3 у=х х=-2 Пределы интегрирования от -2 до 0 Найдём сначала площадь верхней части это интеграл от -2 до 0 от суммы 1+3\х-3 по де х интеграл будет равен х+3Ln I x-3I на промежутке от -2 до 0 получим 0+3 Ln3 -(-2) -3Ln5=2+3(Ln3+Ln5)=2+3Ln15. Найдём площадь треугольника прямоугольного с катетами 2и 2 площадь будет 2*2\2=2 Ну а теперь площадь всей фигуры 4+3Ln15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Конденсатор подключен к зажимам батареи. Когда параллельно конденсатору подключили сопротивление 15 Ом, заряд на конденсаторе уменьшился в 1,2 раза...
Алгебра
Две группы туристов отправились одновременно из одного пункта - одна на север со скоростью 4 км\час, а другая на запад, со скоростью 5 км\час. Чере...
Физика
Вибратор излучает волны длиной 6 м.Определить разность фаз в двух точках пространства,удаленных от вибратора на 20 и 35 м.
Математика
Сплав состоит из меди, олова и цинка. Масса меди составляет 60 % от массы олова, а масса цинка - 20 % от массы олова. Какая масса сплава, если в нё...
Українська література