2х+1(выражение под корнем) = 7-х (выражение без корня) как найти х?!
Алгебра
2х+1(выражение под корнем) = 7-х (выражение без корня) как найти х?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(2х+1) = 7-х 2х+1 = (7-х)^2 2x+1-x^2+14x -49=0 x^2-16x+48=0 D=64 x=4 x=12
Гость:
2х+1=(7-х)2 2х+1=49-14Х+х2 -х2+16Х-48=0 Д=8 х1=4 х2=12 ответ: 4 .т.к 12 не подходит по проверке
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