какова давление газа если средния квадратичная скорость его молекул 400 м/с а его плотнасть 1,5 кг/м3
Физика
какова давление газа если средния квадратичная скорость его молекул 400 м/с а его плотнасть 1,5 кг/м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=1/3 nm₀∨².так как nm=ρ,тогда Р=1/3ρ∨²=1/3*1,5кг/м³*1600м²/с²=800Па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Убедиться в определенности системы уравнений и решить ее: по формулам Крамера, с помощью обратной матрицы, методом Гаусса. 2х-у-3z=-9; х+5у+z=20; 3...
Физика