какова давление газа если средния квадратичная скорость его молекул 400 м/с а его плотнасть 1,5 кг/м3

Физика
какова давление газа если средния квадратичная скорость его молекул 400 м/с а его плотнасть 1,5 кг/м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=1/3 nm₀∨².так как nm=ρ,тогда Р=1/3ρ∨²=1/3*1,5кг/м³*1600м²/с²=800Па
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