какова давление газа если средния квадратичная скорость его молекул 400 м/с а его плотнасть 1,5 кг/м3

Физика

какова давление газа если средния квадратичная скорость его молекул 400 м/с а его плотнасть 1,5 кг/м3

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