В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно стороне основания. Найдите площадь сферы, описанной около пирамиды, если диагональ основания пирамиды равна d.
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно стороне основания. Найдите площадь сферы, описанной около пирамиды, если диагональ основания пирамиды равна d.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение будет на файле. В правильной пирамиде основание квадрат. Поэтому вычисления по теореме Пифагора
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