состав и структура простых веществ р-элементов 7 группы
Химия
состав и структура простых веществ р-элементов 7 группы
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Простые вещества - фтор, иод, хлор, бром. Их молекулы состоят из двух атомов, образованы молекулы за счет ковалентной неполярной связи. Эти вещества имеют молекулярную кристаллическую решетку, поэтому в нормальных условиях газы (F2, Cl2), летучая жидкость (Br2), твердое вещество, способное к возгонке (I2).
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