Примеры тепловых явлений
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Примеры тепловых явлений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
явления, связанные с нагреванием и охлаждением тел - тепловые явления. Например при нагревании лёд превращ-ся в воду, вода в пар и т.д.
Гость:
кипение воды в кастрюле. нагревание предметов около обогревателя (за счет излучения) плавление, отвердевание и испарение веществ (например воды, вода жидкая, лед, водяной пар) и т.п. кипение воды в кастрюле.
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