sin60+sin45

Алгебра
sin60+sin45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin60=(корень из 3)/2, sin45=(корень из 2)/2. Их сумма=(корень из 2+корень из 3)\2
Гость:
sin 60=(корень из 3)/2, sin 45= (корень из 2)/2 sin60+sin 45=(корень из 3+корень из 2)/2
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