Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 рублей. За словари заплатили 13 сотых всех денег. Сколько стоили учебники?
Математика
Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 рублей. За словари заплатили 13 сотых всех денег. Сколько стоили учебники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7000х13/100= 70х13 = 910 руб | 7000- 910= 6090 руб.
Гость:
7000*13/100= 70*13 = 910 руб словари 7000 - 910= 6090 руб учебники
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