Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 рублей. За словари заплатили 13 сотых всех денег. Сколько стоили учебники?

Математика

Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 рублей. За словари заплатили 13 сотых всех денег. Сколько стоили учебники?

Автор: Гость