разделить прямоугольник 2 отрезками на 8 треугольников
Математика
разделить прямоугольник 2 отрезками на 8 треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соедини отрезками противоположные углы и посчитай образовавшиеся треугольники: получается сразу 4 маленьких, а ещё 4, состоящих из соединенных между собой этих треугольников. Главное, это просто увидеть их.
Гость:
в прямоугольнике начертить диагонали , они делят треугольник на 4 маленьких и 4 больших треугольника
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