акула делает круги вокруг лодки,двигаясь со скоростью 15м/с.На каком расстоянии от лодки она находится ,если за 1 минуту она сделала 6 кругов?

Физика
акула делает круги вокруг лодки,двигаясь со скоростью 15м/с.На каком расстоянии от лодки она находится ,если за 1 минуту она сделала 6 кругов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем период обращения акулы Т=60/6=10 с. По формуле вращательного движения V=2*pi*R/T, отсюда R=V*T/2pi=23.9 метра.
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