акула делает круги вокруг лодки,двигаясь со скоростью 15м/с.На каком расстоянии от лодки она находится ,если за 1 минуту она сделала 6 кругов?

Физика

акула делает круги вокруг лодки,двигаясь со скоростью 15м/с.На каком расстоянии от лодки она находится ,если за 1 минуту она сделала 6 кругов?

Автор: Гость