Из 500 пудов железной руды, найденной на Урале,получалось 200 пудов чистого железа.Сколько пудов руды надо было переплавить мастерам,чтобы получить 600 пудов железа?
Математика
Из 500 пудов железной руды, найденной на Урале,получалось 200 пудов чистого железа.Сколько пудов руды надо было переплавить мастерам,чтобы получить 600 пудов железа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если из 500 пудов руды получим 200 пудов железа, то чтобы получить 600 пудов железа, надо взять 1500 пудов руды ( 600 в 3 раза больше, чем 200, значит, 500 х3 = 1500)
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