Обед в столовой состоит из салата, борща, котлет и компота. Салат стоит 12 руб., стоимость борща состовляет 25% стоимости всего обеда, котлеты на 60% дороже борща, а компот - на 8 руб. дешевле борща. Сколько стоит весь обед?
Математика
Обед в столовой состоит из салата, борща, котлет и компота. Салат стоит 12 руб., стоимость борща состовляет 25% стоимости всего обеда, котлеты на 60% дороже борща, а компот - на 8 руб. дешевле борща. Сколько стоит весь обед?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - борщ, тогда: котлеты - х+60% компот - х-8 Обед - 4х 12+х+1,6х+х-8=4х 12+3,6х-8=4х 12-8=4х-3,6х 4=0,4х х=10 Т.е. борщ = 10 Обед=10*4=40
Гость:
Пусть весь обед стоит х руб. Тогда борщ 0,25х руб. Котлета 1,6*0,25х=0,4х руб. компот 0,25х-8 составим уравнение 12+0,25х+0,4х+0,25х-8=х 0,9х-х=-4 0,1х=4 х=40 рублей стоит обед.
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