Обед в столовой состоит из салата, борща, котлет и компота. Салат стоит 12 руб., стоимость борща состовляет 25% стоимости всего обеда, котлеты на 60% дороже борща, а компот - на 8 руб. дешевле борща. Сколько стоит весь обед?

Математика

Обед в столовой состоит из салата, борща, котлет и компота. Салат стоит 12 руб., стоимость борща состовляет 25% стоимости всего обеда, котлеты на 60% дороже борща, а компот - на 8 руб. дешевле борща. Сколько стоит весь обед?

Автор: Гость