В магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах.Продали 90 кг сметаны.Сколько бидонов со сметаной осталось?
Математика
В магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах.Продали 90 кг сметаны.Сколько бидонов со сметаной осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было - 180 кг в 6 бидонах продали - 90 кг осталось - ? решение 1) 180 : 6 = 30 2) 90 : 30= 3(б) ответ : осталось 3 бидона
Гость:
180 : 6 = 30 90 : 30= 3 6-3=3
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