В магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах.Продали 90 кг сметаны.Сколько бидонов со сметаной осталось?

Математика

В магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах.Продали 90 кг сметаны.Сколько бидонов со сметаной осталось?

Автор: Гость