Теплоход должен был пройти 72 км с определенной скоростью. Фактически первую половину пути он шел со скоростью 3 км/ч меньше и вторую половину со скоростью на 3 км/ч больше, чем ему полагалось. На весь путь теплоход затратил 5ч...

Алгебра

Теплоход должен был пройти 72 км с определенной скоростью. Фактически первую половину пути он шел со скоростью 3 км/ч меньше и вторую половину со скоростью на 3 км/ч больше, чем ему полагалось. На весь путь теплоход затратил 5ч. На сколько минут опаздал теплоход?

Автор: Гость