Теплоход должен был пройти 72 км с определенной скоростью. Фактически первую половину пути он шел со скоростью 3 км/ч меньше и вторую половину со скоростью на 3 км/ч больше, чем ему полагалось. На весь путь теплоход затратил 5ч...
Алгебра
Теплоход должен был пройти 72 км с определенной скоростью. Фактически первую половину пути он шел со скоростью 3 км/ч меньше и вторую половину со скоростью на 3 км/ч больше, чем ему полагалось. На весь путь теплоход затратил 5ч. На сколько минут опаздал теплоход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/(v+3)+36/(v-3)=5 | 36(v-3)+36(v+3)=5v^2-45 | 5v^2-72v-45=0 | v=15 | 72/15=4,8 | 5-4,8=0,2=12 минут
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