изучить функцию и построить ее график V(x)=x^4-2x^3+3
Математика
изучить функцию и построить ее график V(x)=x^4-2x^3+3
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