из пунктов А и В , расстояние между которыми 30 км.,навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 45 мин. Если бы первый вышел на 2 ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выход...
Алгебра
из пунктов А и В , расстояние между которыми 30 км.,навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 45 мин. Если бы первый вышел на 2 ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выхода второго. Найдите скорость пешеходов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость одного пешехода хкм\час а второго укм\час Тогда скорость сближения х+у Время, которое потратили до встречи 30\(х+у) = 15\4 Во второй ситуации первый прошел 2х км один. А вместе они прошли 30-2х км. Скорость сближения х+у Найдём время (30-2х)\(х+у)= 5\2Теперь имеем систему 30\(х+у) = 15\4 (30-2х)\(х+у)= 5\2 Раскрываем скобки 15х+15у=120 и 9х+5у=60 Первое разделим на 15 х+у=8 у=8-х Подставим во второе 9х+5(8-х)=60 9х +40-5х=60 4х=20 х=5 км\час скорость первого Найдё скорость второго 8-5=3 км\час
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