из пунктов А и В , расстояние между которыми 30 км.,навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 45 мин. Если бы первый вышел на 2 ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выход...

Алгебра

из пунктов А и В , расстояние между которыми 30 км.,навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 45 мин. Если бы первый вышел на 2 ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выхода второго. Найдите скорость пешеходов.

Автор: Гость