теплоход против течения реки проплывает 96км за 4 ч, а по течению реки 90 км за 3 ч. Найдите собственную скорость теплохода.

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Скорость теплохода против течения равна 96/4=24км/ч. Скорость по течению равна 90/3=30 км/ч. Пусть х- скорость теплохода, у- скорость течения реи тогда х+у=30 и х-у=24. Решив эту систему х=22 км/ч.