теплоход против течения реки проплывает 96км за 4 ч, а по течению реки 90 км за 3 ч. Найдите собственную скорость теплохода.
Алгебра
теплоход против течения реки проплывает 96км за 4 ч, а по течению реки 90 км за 3 ч. Найдите собственную скорость теплохода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость теплохода против течения равна 96/4=24км/ч. Скорость по течению равна 90/3=30 км/ч. Пусть х- скорость теплохода, у- скорость течения реи тогда х+у=30 и х-у=24. Решив эту систему х=22 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Теплоход должен был пройти 72 км с определенной скоростью. Фактически первую половину пути он шел со скоростью 3 км/ч меньше и вторую половину со с...
Математика
На базе хранилась 1 т апельсинов и мандаринов. Апельсины составляли 99% этих фруктов. Сколько килограммов апельсинов вывезли с базы, если их остало...
Физика
определите силу,которая необходима ,чтобы удержать под водой пробковый спасательный пояс,массой 2,5 кг
Химия
какой объем О2 при н.у потребуется для окисления SO2, m-16 г в оксиде серы шести валентной уравнение: SO2+3O2--2SO3