Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле - 1,5%, в мае 2%. Каков уровень инфляции за рассматриваемый период?
Технология
Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле - 1,5%, в мае 2%. Каков уровень инфляции за рассматриваемый период?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коэффициент инфляции равен произведению коэффициентов инфляции по месяцам периода, то есть (1 + 2/100) * (1 + 1,5/100) * (1 + 2/100) = 1,02 * 1,015 * 1,02 ≈ 1,056 . Тогда уровень инфляции (1,056 - 1) * 100% = 5,6%
Гость:
расчетаем это идексным методом(2% за индексом 0,02и т.д.) I=((1+I1)*(1+I2)*(1+I3)-1)/*100=(1,02*1,015*1,02-1)*100=0,056006*100=5,6006% уровень инфляции=5,6%
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