Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле - 1,5%, в мае 2%. Каков уровень инфляции за рассматриваемый период?

Технология

Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле - 1,5%, в мае 2%. Каков уровень инфляции за рассматриваемый период?

Автор: Гость