Биссектриса данного угла образует с его стороной угол 60 градусов . Угол, смежный данному углу.
Геометрия
Биссектриса данного угла образует с его стороной угол 60 градусов . Угол, смежный данному углу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к биссектриса делит угол пополам то угол равен 120 градусов. Смежный угол равен 180-120=60 градусов
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