точка двигалась в течении t1=15с со скоростью U1=5 м/с в течении t2=10с со скоростью U2=8м/с и в течении t3=6с со скоростью U3=20м/с определить среднюю путевую скорость (U) точки

Физика
точка двигалась в течении t1=15с со скоростью U1=5 м/с в течении t2=10с со скоростью U2=8м/с и в течении t3=6с со скоростью U3=20м/с определить среднюю путевую скорость (U) точки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя путевая скорость это отношение всего пути пройденного телом ко времени. S=U1*t1+U2*t2+U3*t3=275 м. Теперь найдем U=S/(t1+t2+t3)=8.87 м/с.
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