точка двигалась в течении t1=15с со скоростью U1=5 м/с в течении t2=10с со скоростью U2=8м/с и в течении t3=6с со скоростью U3=20м/с определить среднюю путевую скорость (U) точки

Физика

точка двигалась в течении t1=15с со скоростью U1=5 м/с в течении t2=10с со скоростью U2=8м/с и в течении t3=6с со скоростью U3=20м/с определить среднюю путевую скорость (U) точки

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