Бабушка послала своим внукам 4 ящика яблок, а племянникам 3 таких же ящика. Всего она послала 42 кг яблок. Сколько килограммов яблок бабушка послала внукам и сколько племянникам?
Математика
Бабушка послала своим внукам 4 ящика яблок, а племянникам 3 таких же ящика. Всего она послала 42 кг яблок. Сколько килограммов яблок бабушка послала внукам и сколько племянникам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 7 ящиков - 42 кг яблок. В одном ящике 6 кг яблок. Внукам 4*6=24 кг яблок. Племянникам 3*6=18 кг яблок.
Гость:
4 + 3 = 7 - всего ящиков 42 / 7 = 6 кг - в одном ящике 4 * 6 = 24 кг - внукам 3 * 6 = 18 кг - племянникам ответ: бабушка послала внукам 24 кг яблок, а племянникам 18 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле - 1,5%, в мае 2%. Каков уровень инфляции за рассматриваемый период?
Физика
точка двигалась в течении t1=15с со скоростью U1=5 м/с в течении t2=10с со скоростью U2=8м/с и в течении t3=6с со скоростью U3=20м/с определить сре...
Геометрия