Бабушка послала своим внукам 4 ящика яблок, а племянникам 3 таких же ящика. Всего она послала 42 кг яблок. Сколько килограммов яблок бабушка послала внукам и сколько племянникам?

Математика

Бабушка послала своим внукам 4 ящика яблок, а племянникам 3 таких же ящика. Всего она послала 42 кг яблок. Сколько килограммов яблок бабушка послала внукам и сколько племянникам?

Автор: Гость