найти координаты точек пересечения кривых , указать их вид , сделать чертеж x^2-y^2=9 2=x+3

Математика
найти координаты точек пересечения кривых , указать их вид , сделать чертеж x^2-y^2=9 2=x+3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком первого уравнения будет гипербола. Из второго х=-1 Подставим в первое и получим у(в квадрате)= -8 что невозможно. Решений нет.
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