аня вася саша и даша живут в квартирах с разными номерами.номер васиной квартиры в 3 раза больше номера аниной и в 4 раза меньше номера сашиной.номер дашинойквартиры в 5 раз больше васиной и на 12 больше номера сашиной.найдите ...

Математика

аня вася саша и даша живут в квартирах с разными номерами.номер васиной квартиры в 3 раза больше номера аниной и в 4 раза меньше номера сашиной.номер дашинойквартиры в 5 раз больше васиной и на 12 больше номера сашиной.найдите номера квартиры каждого из ребят

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