аня вася саша и даша живут в квартирах с разными номерами.номер васиной квартиры в 3 раза больше номера аниной и в 4 раза меньше номера сашиной.номер дашинойквартиры в 5 раз больше васиной и на 12 больше номера сашиной.найдите ...
Математика
аня вася саша и даша живут в квартирах с разными номерами.номер васиной квартиры в 3 раза больше номера аниной и в 4 раза меньше номера сашиной.номер дашинойквартиры в 5 раз больше васиной и на 12 больше номера сашиной.найдите номера квартиры каждого из ребят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть номер квартиры Ани х тогда Васи 3х, а Саши 12х тогда Даши 15х. Но по условию 15х=12х+12 3х=12 х=4 У Ани квартира № 4 у Васи 12 у Саши 48 у Даши 60.
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