в 1литре морской воды слдержится в среднем 10 в 5 степени мг золота сколько золота содержится в 1 кубическом километре морской воде?
Алгебра
в 1литре морской воды слдержится в среднем 10 в 5 степени мг золота сколько золота содержится в 1 кубическом километре морской воде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 литр =1 куб дм 1куб. м= 1000 куб дм 1 куб км = 10 в девятой степени куб. м = 10 в 12 степени куб. дм Тогда в одном куб км содержится 10 в семнадцатой степени мг золота.
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