Звуковой разбор слова лёд
Русский язык
Звуковой разбор слова лёд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лёд л - [л] согласный,мягкий,звонкий,непарный ё - [о] гласный,ударный д - [т] согласный,твёрдый,глухой,парный 3 буквы, 3 звука
Гость:
Лёд - 1 слог (л,от) л(л,) - согл.,звон.,непарн.,мягк.,парн. ё(о) - гласн.,ударн. д(т) - согл.,глух.,парн.,тверд.,парн 3.буквы, 3 звука
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