Роль молоді у вирішенні глобальних проблем людства
Українська література
Роль молоді у вирішенні глобальних проблем людства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль молодежи в решении глобальных проблем человечества Человеческие проблемы существовали всегда, но чем развитей становился человек , тем больше проблем ставало перед обществом. Общество не всегда могло решить проблемы и это приводило к очень тяжелым последствиям. Когда элита не находит ответ на поставленный вопрос - цивилизация гибнет. И это замкнутый круг, который невозможно разьеденить. По истечению многих лет, даже столетий , нашей самой большой проблемой является деградация общества, низкая рождаемость и ужасное состояние экологии на Земле. если надо было написать сочинение на эту тему - то это начало 3 основных проблемы человечества, ну и далее твой взгляд на методы и способы их решения
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