решите уравнения и найдите сумму их корней: 29+(45+x)=118 и 46-(y+8)=27
Математика
решите уравнения и найдите сумму их корней: 29+(45+x)=118 и 46-(y+8)=27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29+(45+x)=118 29+45+х=118 х=118-29-45 х=44 46-(y+8)=27 46-у-8=27 -у=27-46+8 -у=-11 у=11 Сумма корней: х+у=44+11=55
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