Два тракториста, работая совместно, могут вспахать поле за 2 ч 40 мин. Сколько времени потребуется каждому трактористу в отдельности для выполнения этой работы, если известно, что первый из них может выполнить на 4 часа быстрее...

Алгебра
Два тракториста, работая совместно, могут вспахать поле за 2 ч 40 мин. Сколько времени потребуется каждому трактористу в отдельности для выполнения этой работы, если известно, что первый из них может выполнить на 4 часа быстрее второго?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно что время работы по отдельности каждого тракториста будет больше чем когда они работают вместе.Пусть x часов время работы 1 тракториста, тогда х+4 время второго тракториста. Составим уравнение для совместной работы 1/x+1/(x+4)=3/8, отсюда х=4, значит для выполнения работы в отдельности 1 понадобится 4 часа а другому 8 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина спортивного зала-25м.Оприделите ширину и высоту зала,если ширина составляет две пятых длины,а высота одна вторая ширины
Ответить
Українська література
Роль молоді у вирішенні глобальних проблем людства
Ответить
Физика
Тело брошено со скоростью U0=20м/с под углом 30 градусов к горизонту.Пренебрегая сопротивлением воздуха,найти скорость тела,а так же его нормальное...
Ответить
Русский язык
Звуковой разбор слова лёд
Ответить
Математика
аня вася саша и даша живут в квартирах с разными номерами.номер васиной квартиры в 3 раза больше номера аниной и в 4 раза меньше номера сашиной.ном...
Ответить