Два тракториста, работая совместно, могут вспахать поле за 2 ч 40 мин. Сколько времени потребуется каждому трактористу в отдельности для выполнения этой работы, если известно, что первый из них может выполнить на 4 часа быстрее...

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Очевидно что время работы по отдельности каждого тракториста будет больше чем когда они работают вместе.Пусть x часов время работы 1 тракториста, тогда х+4 время второго тракториста. Составим уравнение для совместной работы 1/x+1/(x+4)=3/8, отсюда х=4, значит для выполнения работы в отдельности 1 понадобится 4 часа а другому 8 часов.