постройте отрезок AB=12см,отметьте точкиC.D и E так чтобы AC был равен две третьих от AB

Математика
постройте отрезок AB=12см,отметьте точкиC.D и E так чтобы AC был равен две третьих от AB
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ас=ab/3*2=12/3*2=4 .a--------.c----.b
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